السيد الصافي: توثيق زيارة الأربعين بالصور والأفلام خدمة مباركة للقضية الحسينية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أكد المتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة السيد أحمد الصافي، أنّ توثيق زيارة الأربعين بالصور والأفلام خدمة مباركة للقضية الحسينية.

جاء ذلك في أثناء استقبال سماحته فريق القصص المصورة والفيديوية والأفلام القصيرة لتوثيق زيارة الأربعين التابعة لقسم الإعلام في العتبة المقدسة برفقة رئيس القسم السيد علي البدري، واستماعه إلى شرح مفصل عن جهود توثيق الزيارة عبر القصص المصورة والفيديوية والأفلام القصيرة، التي كان لها أثر واسع على مواقع التواصل الاجتماعي وتناقلتها وسائل الإعلام.

وأكد سماحة السيد الصافي في حديثه، أنّ سيد الشهداء الإمام الحسين (عليه السلام)، قد حقق إنجازًا استثنائيًّا، وأنّ ملحمة الطف ما تزال تختزن أسرارًا لم تُكشف كلها حتى اليوم، إذ ستر الله تعالى جانبًا منها رحمةً بعباده، لما تحمله من حجم المظلومية العظيمة التي لا يطيقها البشر، التي جرت على الإمام وأهل بيته وأصحابه (عليهم السلام).

وذكر سماحته، أنّ الإمام الحسين (عليه السلام) قدّم كل ما يملك من نفسه وأهل بيته وأصحابه، حفاظًا على الدين وجهود الأنبياء، وقد أكدت السيدة زينب (عليها السلام) أنّ هذه النهضة ستبقى خالدة لا تزول، مبينًا أنّ الناس في مسيرتهم مع الحسين (عليه السلام) يقدمون ما يستطيعون ويحرصون على زيارته برًّا وبحرًا وجوًّا، فمنهم من يختار المشي على الأقدام، وآخرون ينصبون المواكب، أو يفتحون بيوتهم للزائرين، وغيرهم يبذلون ما يملكون من مال أو جهد، وكل بحسب طاقته وهذه كلها توفيقات إلهية خاصة.

وقال سماحته: "إنّ مسؤولية كل فرد منّا أن يوظّف ما يملكه من مهنة أو موهبة في خدمة النهضة الحسينية، لأنّنا سنسأل عما أفنينا عمرنا، وخاطب الحاضرين قائلاً: " إخوتي وأبنائي المصورين والمنتجين والمخرجين، لقد سجلتم بالصور والفيديو والأفلام مشاهد ستبقى شاهدًا على هوية أجيال عرفت الحسين (عليه السلام) وأخلصت له، بل ويمكن أن تُستخدم مستقبلاً لأغراض تربوية ومقارنات اجتماعية، كأن يُقارن وعي فقير معدم، أو معاقٍ محدود الإمكانات، لكنه متمسك بولائه للحسين (عليه السلام) ، بآخر غني أو صحيح البدن لكنه غافل عن هذه المسيرة، وكنتم بعملكم المبارك هذا سببًا في نزول دمعة على سيد الشهداء (عليه السلام) أو قضاء حاجة محتاج أو حل مشكلة".

وأضاف، "هكذا تتضح أهمية التوفيقات الإلهية في نشر القضية الحسينية فيما وفقتم له من هذه الخدمة، لأنّكم ستسهمون في نشر قضية سيد الشهداء (عليه السلام) التي تكفل الله بنشرها ونصرتها، وكنتم أنتم جزءًا من هذا السبب في الانتشار لهذا المشروع، الذي جعل نهضة الإمام الحسين مشروعًا عالميًّا لهداية الناس وبيان أهمية بذل كل شي من أجل حماية الدين، فهو مشروع متجدد كل عام".

وأكد أنّ "المسيرة التي انطلقت من كربلاء تجاوزت حدود الزمان والمكان، وصارت حركة إنسانية تمتد أثرها في القلوب والعقول، حتى بات كل أحد يشارك فيها بما يملك، بالزيارة، بالخدمة، بالمال، أو بالكلمة والصورة، وقد وُفقتم لذلك".

وتابع قائلًا: "إنّ هذه التوفيقات والإسهام منكم في الانتشار المتواصل برهان على أنّ قضية الحسين (عليه السلام) ليست قضية محلية أو تاريخية فحسب، بل هي مشروع إلهي خالد، تكفّل الله تعالى بإظهاره ونشره، وجعل من المؤمنين أسبابًا في هذا الانتشار المبارك، وكنتم جزءًا من ذلك، وهذا يوجب عليكم شكر الله ليزيدكم، فلعله يقع موضع الرضا من الله فتفوزون بخلود أعمالكم كما فاز من قبلكم من وقعت أعماله موضع الرضا".

من جانبه قال مسؤول فريق التصوير الفيديوي، السيد ليث علي: إنّه "بعد النجاح الذي حققه فريق القصص المصورة الذي رافق زائري الإمام الحسين (عليه السلام) في مسيرة الأربعين من محافظة البصرة حتى مدينة كربلاء المقدسة، التقينا سماحة السيد الصافي، وعرضنا الأعمال التي أنجزها الفريق".

وأضاف، أن سماحته أثنى على هذه الأعمال ووصفها بالأعمال المهمة في توثيق المسير صوب الإمام الحسين (عليه السلام) وتبيان قضيته".

وقال مسؤول فريق الفوتوغراف، السيد أزهر الأسدي: "تشرف فريق المصورين بلقاء سماحة السيد الصافي وعرض جهود توثيق زيارة الأربعين، وقد أثنى سماحته على الجهود المبذولة في الزيارة ووجه بتوثيق هذه القصص الفيديوية والمصورة ونشرها وتوسيع العمل وتطويره في السنوات القادمة".

وأكد مسؤول الأفلام القصيرة، السيد حسين ياسر، أنّه "تتمةً لأجواء الأربعين ومشاعرها العظيمة والبحث عن الفطرة السليمة والصدق في سبيل خدمة الإمام الحسين (عليه السلام) بين المواكب في جميع محافظات العراق لصناعة الصورة والقصة والخبر، التقينا سماحة المتولي الشرعي الذي كان تكملة لرحلة الأربعين وأسراره، وهو يتفقد أبناءه، كأنّه كان معنا في رحلتنا، إذ أظهر عظمة هذه الرحلة التي يملؤها الحب والصدق في معرفة نهج الحسين (عليه السلام) ".

