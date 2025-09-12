السيد الصافي يدعو إلى الاستمرار في تحقيق تراث العلماء الأعلام وتسليط الضوء على فكرهم

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ دعا المتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة السيد أحمد الصافي، إلى الاستمرار في تحقيق تراث العلماء الأعلام وتسليط الضوء على فكرهم.

جاء ذلك في أثناء استقباله الشاعر والمحقق بمركز التراث الإسلامي في مدينة مشهد بإيران التابع لقسم شؤون المعارف الإسلامية والإنسانية في العتبة المقدسة، الشيخ قيس بهجت العطار، واستماعه لشرح مفصل عن عمل المركز.

ودعا سماحة السيد الصافي في حديثه إلى الاستمرار في مشاريع التحقيق للتراث العلمي للعلماء الأعلام وتسليط الضوء على فكرهم.

وأكد سماحته أهمية المحافظة على الرصانة العلمية في عملية التحقيق للتراث، والزيادة في عدد الكتب المحققة.

من جهته قال العطار: إنّ اللقاء بسماحة السيد الصافي شهد الحديث عن مشاريع مركز التراث الإسلامي والدعم المتواصل للعتبة المقدسة ونتائج العمل في تلك المشاريع، منها (منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة) للسيد حبيب الله الخوئي، الذي يتألف من 30 مجلدًا، وكتاب التهذيب للشيخ عبد النبي الجزائري في الأصول، الذي يتألف من 10 مجلدات، ومعارج الأحكام للسيد حسين القزويني، الذي يتألف من 18 مجلدًا.

وأضاف، أنّ المركز انتهى من العمل في حدائق الحقائق للكيذري في خمس مجلدات، وتحقيق نهج البلاغة على 10 نسخ من النفائس، مؤكدًا أنّ المشاريع متواصلة ومنها مشروع مطالع الأنوار لحجة الإسلام الشفتي، الذي يُعد من روائع الكتب في الفقه ويتألف من 20 مجلدًا.

