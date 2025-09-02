  1. الرئيسية
  2. العالم
  3. أخبار إيران

السيد الصافي يؤكد أهمية توثيق ذاكرة الشعب العراقي لحفظ الأحداث ونقلها للأجيال القادمة

2 سبتمبر 2025 - 16:35
رمز الخبر: 1722867
السيد الصافي يؤكد أهمية توثيق ذاكرة الشعب العراقي لحفظ الأحداث ونقلها للأجيال القادمة

أكد المتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة، أهمية توثيق ذاكرة الشعب العراقي لحفظ الأحداث ونقلها للأجيال القادمة.

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أكد المتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة، السيد أحمد الصافي، أهمية توثيق ذاكرة الشعب العراقي لحفظ الأحداث ونقلها للأجيال القادمة.

جاء ذلك في أثناء استقباله رئيس مؤسسة الوافي للتوثيق والدراسات، السيد أحمد صادق والوفد المرافق له، واستماعه إلى شرح مفصل عن موسوعة السجناء السياسيين التي تعمل عليها المؤسسة.

وقال صادق: إنّ وفد مؤسسة الوافي التقى سماحة السيد الصافي واستعرض آخر تفاصيل مشروع موسوعة السجناء السياسيين، ووثّق الذاكرة الشفهية لسماحته فيما يخص فترة الحكم البعثي الديكتاتوري، كونه أحد السجناء السياسيين في تلك الحقبة المظلمة، مضيفا أنّ سماحته أكد أهمية الاستمرار في توثيق ذاكرة الشعب العراقي، لحفظ الأحداث ونقلها للأجيال القادمة.

وأضاف، أنّ التفاصيل كافة قد أُرشفت وسُجّلت؛ من أجل إضافتها إلى موسوعة السجناء السياسيين، بالإضافة إلى الاحتفاظ بها فيديويًّا داخل المؤسسة.
.......
انتهى/ 278

سمات

اخبار ذات صله

تعليقك

You are replying to: .
captcha