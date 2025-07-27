 السيد الصافي يدعو إلى الاستفادة من وصايا الإمام علي (ع) في تنظيم حياة الإنسان

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ دعا المتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة السيد أحمد الصافي، إلى الاستفادة من وصايا الإمام علي (عليه السلام) في تنظيم حياة الإنسان.

جاء ذلك في أثناء استقبال سماحته رئيس دار علوم نهج البلاغة في العتبة المقدسة، الدكتور لواء العطية، واستماعه إلى شرح مفصل عن عمل الدار.

وأكد السيد الصافي في حديثه أثناء اللقاء ضرورة التفكر في وصايا الإمام علي (عليه السلام) لاستخراج القيم التي تسهم في تنظيم حياة الإنسان.

وبيّن سماحته أنّ الأدعية الواردة عن أهل البيت (عليهم السلام)، ولاسيّما دعاء مكارم الأخلاق، فيها مضامين عميقة تبني الإنسان وترسم مسار تعاملاته في الحياة.

من جهته قال رئيس الدار: إنّ سماحة السيد الصافي يؤكد دائمًا نشر علوم كتاب نهج البلاغة ومعارفه، وقد وجّه بالاهتمام بعهد الإمام علي (عليه السلام) إلى مالك الأشتر، ونشره وتوزيعه على مسؤولي العتبة العباسية المقدسة؛ لأنه يمثل وثيقة إسلامية جامعة للعلوم الإدارية والاقتصادية والسياسية، ويعمل على تهذيب الإنسان مهما كان موقعه، وجعله إداريًّا ناجحًا يقيم حدود الله وكذلك يؤدي مهامه على نحو أمثل.

وأكد، أنّ سماحته وجه أيضًا بشرح العهد شرحًا وافيًا، عبر دورات يمكن الإفادة منها في تأسيس منهج إداري يمكن أن يُعتمد في التدريس وكذلك في القياس والتقويم.

