استهداف مسجد ستوكهولم بهجوم عنصري تضمن تدنيس القرآن الكريم

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ أدانت إدارة مسجد ستوكهولم في العاصمة السويدية هجومًا عنصريًا تضمن تدنيس نسخة من القرآن الكريم وكتابة رسائل تهديد موجهة إلى الجالية المسلمة.

ووفقًا لبيان صادر عن إدارة المسجد يوم السبت، عُثر على نسخة من القرآن الكريم مُقيدة بسلسلة إلى درابزين الدرج المؤدي إلى مدخل المسجد.

وقد ثُقبت النسخة بست رصاصات، واحتوت على ملاحظات مكتوبة بخط اليد باللغتين العربية والسويدية جاء فيها: "شكرًا لزيارتكم، ولكن حان وقت العودة إلى دياركم".

وصرح مدير المسجد، محمود خلفي، في مؤتمر صحفي، بأن الهجمات العنصرية والإسلاموفوبية تتزايد يوميًا. ووصف الحادث بأنه "خطاب عنصري واضح يستهدف المسلمين"، مشيرًا إلى أنه وقع في فترة شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في الاستفزازات المعادية للإسلام وجرائم الكراهية في جميع أنحاء السويد. وأكد خلفي أن الشرطة المحلية قد فتحت تحقيقًا رسميًا في الحادث. وقد أثار الهجوم غضبًا وقلقًا واسعين بين الجالية المسلمة في العاصمة السويدية.