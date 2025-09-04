أعمال توسعة صحن الإمام الحسن المجتبى (ع) في العتبة الحسينية مستمرة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ يواصل قسم المشاريع الهندسية والفنية في العتبة الحسينية المقدسة أعماله المكثفة في صحن الإمام الحسن المجتبى (عليه السلام)، الذي يمثل الجزء الثاني من التوسعة الكبرى لصحن الإمام الحسين (عليه السلام)، وبمساحة بنائية تبلغ (100) ألف م2.

وقال رئيس القسم المهندس حسين رضا مهدي في حديث لـ(الموقع الرسمي)، إن "قسم المشاريع الهندسية والفنية في العتبة الحسينية المقدسة يواصل أعماله المكثفة في صحن الإمام الحسن المجتبى (عليه السلام)، الذي يمثل الجزء الثاني من التوسعة الكبرى لصحن الإمام الحسين (عليه السلام)"، مبينا أن "المساحة البنائية للمشروع تبلغ (100) ألف م2".

وأوضح أن "الأعمال الحالية تتركز على مرحلة الحفريات بعمق يصل إلى (17 – 18) م، تمهيدا للشروع بأعمال الهياكل الكونكريتية الحساسة".

وأضاف أن "هذه المرحلة تتطلب إخراج ما يقارب (390) ألف م3 من الأتربة من داخل المدينة القديمة إلى خارجها، أي ما يعادل نحو (23) ألف شاحنة قلاب، وهو تحد هندسي ولوجستي كبير يجري التعامل معه على مدار الساعة”.

وتابع "نحن نعمل ليلا ونهارا لإنجاز الحفريات والتهيئة للمرحلة التالية قبل حلول شهر محرم 1448 هـ، لضمان مرور عزاء (ركضة طويريج) عبر سقف سراديب الصحن بسلاسة ودون أي عائق".

وأكد أن "العمل يتم بطاقة مضاعفة وبإشراف مباشر من إدارة العتبة الحسينية المقدسة، وبما ينسجم مع أهمية المشروع في استيعاب الأعداد المتزايدة من الزائرين سنويا".

وبذلك تمثل هذه الأعمال الجارية في صحن الإمام الحسن المجتبى (عليه السلام) خطوة جوهرية ضمن مشروع التوسعة الكبرى لصحن الإمام الحسين (عليه السلام)، الذي يهدف إلى توفير مساحات عبادية وخدمية متكاملة تستوعب الأعداد المتزايدة من الزائرين سنويا.