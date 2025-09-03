السيد الصافي يؤكد دعم أي إبداع يسهم في تنويع طرائق إيصال المعلومة 

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أكد المتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة، السيد أحمد الصافي، دعم العتبة المقدسة لأي إبداع يسهم في تنويع طرائق إيصال المعلومة إلى المتلقي.

جاء ذلك في أثناء استقباله رئيس قسم الإعلام في العتبة المقدسة والمشرف العام على مجلة (أثر) السيد علي البدري، والمشرف الفني فيها السيد مروان محمد، واستماعه إلى شرح مفصل عن تفاصيل عمل المجلة المعنية بعرض جهود العتبة المقدسة ومشاريعها بأسلوب (الإنفوجرافيك).

وأكد السيد الصافي في حديثه دعم العتبة العباسية المقدسة لأي أبداع أو عمل يسهم في تنويع طرائق إيصال المعلومة إلى المتلقي بأسلوب بسيط وواضح.

وذكر سماحته، أنّ فكرة إصدار مجلة (أثر) هي ابتكار جيد في مسألة التعريف بإنجازات العتبة المقدسة ومشاريعها وخدماتها، داعيًا في استعراض نموذج عددها الأول إلى الاستمرار بإصدارها.

من جانبه قال البدري: إنّه في إطار سعي القسم إلى تطوير منتجاته الإعلامية ومواكبة أحدث أساليب العرض المرئي، أصدر مجلة (أثر) المختصة بتقديم معلومات عن مشاريع العتبة المقدسة باستخدام أسلوب (الإنفوجرافيك) في عرض المحتوى، لتبسيط المعلومات المعقدة وتحويلها إلى رسوم بيانية وتصاميم جذابة، تسهّل على القارئ التعرف إلى المشاريع الكبيرة للعتبة المقدسة في مختلف المجالات، الإعمار، والخدمات، والتعليم، والرعاية الصحية.

وأضاف، أنّ هذه الخطوة تظهر التزام العتبة العباسية المقدسة بتقديم إعلام يتسم بالتنوع والابتكار، ويعزز من التواصل مع متابعيها في جميع أنحاء العالم، إذ سيتمكن الجمهور عبر مجلة (أثر)، من الاطلاع ورقيًّا وإلكترونيًّا على الأثر الحقيقي والملموس لجهودها في خدمة المجتمع.

ويستعمل قسم إعلام العتبة العباسية المقدسة هذا الفن الصحفي كخط إنتاجي مستمر وموازٍ للأخبار، عبر تخصيص نافذة الإنفوجرافيك على موقع شبكة الكفيل العالمية؛ من أجل أن يطلع المهتمون على الأرقام والصور والمعلومات بصورة مباشرة.

