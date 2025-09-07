السيد الصافي يدعو إلى تكثيف النتاج الثقافي والديني في الفضاء الرقمي

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ دعا المتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة السيد أحمد الصافي، إلى تكثيف النتاج الثقافي والديني في الفضاء الرقمي عبر إنتاج المقاطع التوعوية.

جاء ذلك في أثناء استقباله مدير مركز المرجع الإلكتروني للمعلوماتية التابع لقسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة المقدسة، السيد محمد عبد الصاحب عبد علي، واستماعه إلى شرح مفصل عن عمل المرجع الإلكتروني وخدماته للمجتمع.

وأشاد السيد الصافي بإنجازات مركز المرجع الإلكتروني، داعيًا إلى تكثيف النتاج الثقافي والديني في الفضاء الرقمي عبر إنتاج المقاطع التوعوية.

وبخصوص استعمال تقنيات الذكاء الاصطناعي، قال سماحته: "لا بأس باستخدام هذه التقنيات فيما يقلل من وقت إنتاج المقاطع المرئية ويعطيها شكلًاً جاذبًا للمشاهد، شريطة مراعاة الجوانب العلمية واللغوية الصحيحة لمحتوى ما يطرح، لأنّ هذه التقنيات تقع في أخطاء كثيرة ينبغي الالتفات لها في مجال اللغة والمعلومات".

وأثنى سماحته على قناة المركز بحصولها على الدرع الذهبي من شركة اليوتيوب، لوصولها لمليون متابع، كأول موقع في العتبة العباسية المقدسة يصل لهذه المرتبة.

من جهته قال مدير مركز المرجع الإلكتروني: إنّ سماحة السيد أحمد الصافي اطلع على إنجازات المرجع الإلكتروني والنقلة النوعية بالموقع الذي افتُتح عام 2016، وكان عدد زائريه نحو 3000 زائر، وعدد النقرات على رابطه قرابة 200 ألف نقرة على الموقع، فيما وصل عدد زائريه في عام 2024 إلى أكثر من 9 ملايين زائر، وعدد النقرات على رابط الموقع أكثر من مليار نقرة.

وأضاف، أنّ لدى المركز حسابات على مختلف مواقع التواصل تقدم خدمات علمية وثقافية ودينية مختلفة، وقناة على اليوتيوب تجاوزت مليون مشترك، وبلغ عدد مشاهداتها الكلي 88 مليون مشاهدة، ويخطط للانتقال للمرحلة الثانية في الوصول إلى 10 مليون مشترك.

