انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الثاني عشر لفكر الإمام الحسن (عليه السلام)

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ انطلقت، اليوم الأربعاء، برعاية العتبتين المقدستين الحسينية والعباسية، فعاليات المؤتمر العلمي الدولي السنوي الثاني عشر لفكر الإمام الحسن المجتبى (عليه السلام)، في محافظة النجف الأشرف.

وشهدت فعاليات الافتتاح حضور المتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة، سماحة العلامة السيد أحمد الصافي، وأمينها العام السيد مصطفى مرتضى آل ضياء الدين، وعدد من المسؤولين فيها، إلى جانب جمع من الشخصيات الحوزوية والأكاديمية.

وتقيم المؤتمر الهيأة العليا لمشروع الحلة مدينة الإمام الحسن المجتبى(عليه السلام)، والهيأة العليا لإحياء التراث، وجمعية العميد العلمية والفكرية، وجامعتا الكفيل والعميد، وكلية الإمام الكاظم(عليه السلام) - أقسام بابل، تحت عنوان: (الإمام الحسن -عليه السلام- قيادة وريادة).

واستُهل المؤتمر بتلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم، أعقبتها كلمة الهيأة العليا لإحياء التراث، ألقاها الدكتور السيد عبد الحكيم الصافي، من ثمّ إلقاء قصيدة بحق الإمام الحسن (عليه السلام) للشيخ حسنين قفطان.

وتتضمّن فعاليات المؤتمر جلسة بحثية ترأسها الشيخ الدكتور حيدر السهلاني، ناقشت خمسة بحوث علمية، الأول جاء بعنوان (رمزية الإمام الحسن المجتبى -عليه السلام- بين العصمة وأقوال المستشرقين: لامنس، دونالدسن، كونسلمان) للسيد الدكتور محمد قاسم الحبوبي من جامعة الكوفة، والثاني (الإمام الحسن -عليه السلام- في كتاب الشيعة للمستشرق المعاصر هاينس هالم دراسة نقدية) للدكتور أركان التميمي من جامعة ميسان، أمّا البحث الثالث فكان بعنوان (ترجمة الإمام الحسن بن علي -عليه السلام- في المصادر التاريخية سير أعلام النبلاء أنموذجًا) لفضيلة الشيخ مهند العقابي، الهيأة العليا لإحياء التراث، والبحث الرابع (الإمام الحسن -عليه السلام- في كتاب الفتنة الكبرى دراسة نقدية) لفضيلة الشيخ فاضل الحلي، مركز الشيخ الطوسي للدراسات والتحقيق، فيما كان البحث الخامس بعنوان (قراءة نقدية في منهج كتاب خلافة الإمام الحسن بن علي لعمرو بسيوني) لفضيلة السيد رياض الفاضلي، الحوزة العلمية بالنجف الأشرف.

