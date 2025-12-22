ردود الفعل على تصريحات معادية للإسلام من قبل ناشط يميني متطرف ويلزي

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ أدلى ريتشارد تايلور، زعيم حزب "أدفانس يو كيه" في ويلز، بتصريحات مثيرة للجدل دعا فيها إلى طرد "جميع أشكال الإسلام" من بريطانيا، بينما دافع في الوقت نفسه عن حق مرشح حزب "ريفورم يو كيه" لمنصب عمدة المدينة في توجيه عبارة "ارجع إلى الكاريبي" إلى ديفيد لامي، نائب رئيس الوزراء البريطاني.

وتايلور، المعروف بانخراطه في العديد من الجماعات اليمينية، بما في ذلك حزب "بريكست" وحزب "إلغاء الجمعية الويلزية"، والذي كان يعمل سابقًا معلقًا في قناة "جي بي نيوز"، أدلى بهذه التصريحات خلال برنامج على الإنترنت.

وقال في البرنامج إنه لا يكترث لوصفه بـ"اليميني المتطرف" أو "العنصري" بسبب آرائه.

واستغل الناشط، الذي انفصل سابقًا عن حزب "ريفورم يو كيه"، البرنامج أيضًا للتعبير عن دعمه لكريس بيري، مرشح الحزب لمنصب عمدة المدينة.

وكان بيري قد وجه عبارة "ارجع إلى الكاريبي" إلى لامي، على الرغم من أن نائب رئيس الوزراء البريطاني مولود في بريطانيا. وقد أثارت هذه التصريحات ردود فعل سلبية واسعة النطاق في وسائل الإعلام والأوساط السياسية.