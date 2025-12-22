جامعة أهل البيت (عليهم السلام) الدولية تستضيف أول مؤتمر عالمي حول استشراف الذكاء الاصطناعي في الهندسة

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ أعلن حجة الإسلام الدكتور جزري، رئيس جامعة أهل البيت (عليهم السلام) العالمية، عن تنظيم المؤتمر الدولي الأول للعلوم الجديدة في الهندسة، والذي يتمحور حول "استشراف الذكاء الاصطناعي".

وأوضح أن المؤتمر سيُعقد يومي 18 و19 يناير 2026، بتنظيم من كلية الهندسة بجامعة أهل البيت (عليهم السلام) العالمية.

وفي معرض شرحه للأهداف الرئيسية للمؤتمر، ذكر الدكتور جزري أن الهدف الأساسي هو إنشاء منصة دولية متعددة التخصصات تجمع الباحثين والمهندسين والمفكرين لمناقشة تأثير الذكاء الاصطناعي على مستقبل الهندسة.

وقال: "نؤمن بأن الذكاء الاصطناعي ليس مجرد أداة، بل هو تحول جذري يتطلب التعامل معه بمنظور استشرافي ومسؤول ومتعدد التخصصات". وأشار الدكتور جزري إلى الطبيعة متعددة التخصصات للذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن حل المشكلات يُمثل الركيزة الأساسية في هذا النهج. وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي يعمل اليوم كعامل تمكين وتسريع متعدد التخصصات، حيث يخلق لغة مشتركة للهندسة من خلال البيانات والخوارزميات والمحاكاة.