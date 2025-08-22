تعرف على كتاب "خاتم النبيين، الإدارة، الثقافة البيانية، المبادئ" للسيد محمد سعيد الحكيم

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ إنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) يمتاز عن بقية الأنبياء (عليهم السلام) بأنّ دينه خاتم الأديان وشريعته خاتمة الشرائع، فلا بد من أن يكون التبليغ بها بواقعها المشرف بحيث يصل إلى الناس كلهم مهما امتدّ بهم الزمن وتعاقبت الأجيال، بحيث يؤمن عليها من الضياع، لوضوح حجتها وإن تغاضى فيها من تغاضى، أو كابر في إنكارها من أنكر.

وقد حصل ذلك منه (صلى الله عليه وآله) فعلاً بوجه لافت للنظر، كما يتضح بأدنى نظرة موضوعية في أدلة مذهب أهل البيت (صلوات الله عليهم) وحججه.

ويتجلى ذلك حين نرى المستبصرين ـ مهما امتدّ بهم الزمن وتعاقبت الأجيال ـ يفاجَؤون بوضوح الحقيقة، وقوة أدلتها، بل قد يشعرون بالغبن والغباء لغفلتهم عنها قبل استبصارهم.

كما أنّهم يدركون إجرام علماء السوء وغيرهم ممن كان يحاول التعتيم عليها، وإغفال عامة المسلمين عنها، وتشويه واقعها، بحيث ينصرفون عن التعرف عليها وعن النظر في أدلتها.

ولذا يتميز شيعة أهل البيت (أعزهم الله تعالى) عن غيرهم بالانفتاح والدعوة للنظر في الأدلة والبحث عن الحقيقة بموضوعية وإنصاف، بعيداً عن التعصب.

* خاتم النبيين، آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم، ص: ١٥٤.

ويذكر، أنّ في هذا الكتاب حاول سماحة المرجع الراحل السيد محمد سعيد الحكيم رحمه الله الحديث عن شخصية النبي الأكرم (ص) من زوايا مختلفة، ليستطيع المكلّف معرفة نبيّه ليقتدي به ويستطيع أن يتّخذه أُسوة بعد معرفة جزءٍ من شخصيّته.

.......

انتهى/ 278

