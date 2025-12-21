العتبة الحسينية تواصل دعم النازحين السوريين في لبنان رغم صعوبة التنقل وسوء الأحوال الجوية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ تواصل بعثة الاغاثة التابعة للعتبة الحسينية المقدسة تقديم المساعدات الطارئة للعوائل السورية النازحة في لبنان، وذلك بتوجيه من ممثل المرجعية العليا الشيخ عبد المهدي الكربلائي.

وقال رئيس الوفد الاستاذ محمد أبو دكة في حديث لـ(الموقع الرسمي) إن "بعثة الإغاثة التابعة للعتبة الحسينية المقدسة، وبتوجيه من ممثل المرجعية العليا الشيخ عبد المهدي الكربلائي، تواصل تقديم المساعدات الطارئة للعوائل السورية النازحة في جنوب لبنان".

وأوضح أن "بعثة الإغاثة وصلت إلى عدد من المناطق المستهدفة، وبالتحديد في جنوب لبنان، رغم الظروف الجوية القاسية والصعوبات في التنقل".

وأضاف أن "المساعدات شملت أجهزة كهربائية، ومدافئ، وكميات من الوقود، إلى جانب سلال غذائية تضم (21) مادة، فضلا عن مستلزمات أساسية أخرى تسهم في دعم النازحين وتخفيف معاناتهم".

وأكد أن "هذه المساعدات تأتي من بركات الإمام الحسين (عليه السلام)، وتهدف إلى مساندة الأشقاء السوريين في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمرون بها".

يذكر أن العتبة الحسينية المقدسة دأبت خلال السنوات الماضية على تنفيذ برامج إغاثية وإنسانية واسعة، شملت إطلاق حملات مساعدات في عدد من البلدان التي تعرضت لأزمات إنسانية، ولا سيما المجتمعات التي تعيش أوضاعا معيشية قاسية.

