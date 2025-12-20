تم العثور على كتابات مسيئة على جدران الكلية الإسلامية في ملبورن

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ عُثر على كتابات جدارية في الكلية الإسلامية بملبورن، الواقعة على طريق ووتن في تارنيت، في ثاني هجوم على مواقع إسلامية في ويندهام خلال أسبوعين.

تم رصد التخريب فجر الخميس 18 ديسمبر/كانون الأول، مع وصول المصلين لأداء صلاة الفجر في المسجد الكبير المقابل للكلية. أظهرت صور من الموقع كتابات جدارية كُتب عليها: "ممنوع أكل لحم الخنزير المقدد، مسموح رعي الماعز؟" وُصفت هذه الكتابة بأنها مسيئة واستفزازية عمدًا، وتستهدف المسلمين والمعتقدات الإسلامية.

شوهد عمال يزيلون الكتابات الجدارية حوالي الساعة السابعة صباحًا، بعد وقت قصير من اكتشافها. تم إبلاغ شرطة فيكتوريا بالحادث.