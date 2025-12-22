رجل دين سني إيراني يدين الإساءة إلى القرآن في الولايات المتحدة

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ قال ماموستا محمود بن الخياط إن تدنيس القرآن الكريم مؤخرًا يكشف عن عداء القوى العالمية للإسلام وسعيها للهيمنة على المنطقة، مؤكدًا أن المسلمين لن يقبلوا أبدًا هيمنة الأجانب.

وحذر قائلًا: "إن هذه الخطوة تُظهر أن القوى العالمية لم تكن تربطها بالمسلمين صداقة حقيقية قط، بل سعت دائمًا إلى الهيمنة على العالم الإسلامي واستغلاله".

وفي إشارة إلى حوادث تدنيس القرآن الكريم السابقة، أشار ماموستا بن الخياط إلى أن "التصريحات المُهينة التي أدلى بها بعض القادة الغربيين بحق الدول الإسلامية تعكس نظرتهم الاستعمارية"، وأضاف: "هدفهم الرئيسي هو الهيمنة على المنطقة واستغلال ثروات العالم الإسلامي، لا الصداقة والتعاون".

وتابع مستشهدًا بتعاليم القرآن الكريم قائلًا: "قال الله تعالى في القرآن الكريم: لا تسبّوا المشركين، لئلا يسبّوا الله تعالى بجهل"، وأضاف: "هذا يدل على أن الإسلام دين أخلاق واحترام، ولكن يجب على المرء أن يقف شامخًا كالجدار المنيع في وجه إساءات الأعداء وهيمنتهم".