علماء الحديدة وإب وذمار: "الإساءة الأمريكية للمصحف الشريف تُحتّم على الأمة اتخاذ مواقف مشرفة"

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ نظم علماء وخطباء محافظة الحديدة، لقاءً موسعًا استنكارًا للجريمة الأمريكية المسيئة للقرآن الكريم، مؤكدين أن هذه الإساءة تمثل اعتداءً سافرًا على مقدسات المسلمين واستخفافًا واضحًا بمشاعر الأمة الإسلامية.

وتناول اللقاء الذي حضره محافظ المحافظة عبدالله عطيفي، ووكيل أول المحافظة أحمد البشري، ووكيلا المحافظة محمد حليصي وعلي كباري، ورئيس دائرة العلماء والمتعلمين العلامة علي جران، وعضو رابطة علماء اليمن الشيخ صالح الخولاني، أبعاد ودلالات الإساءات المتكررة للمصحف الشريف، التي تعكس النهج العدائي المتجذر للصهيونية العالمية بكل أذرعها الأمريكية والبريطانية والإسرائيلية تجاه الإسلام والمسلمين وكتاب الله العزيز.

واستعرض اللقاء، مظاهر الحقد الصهيوني المتأصل تجاه الإسلام، وما يقترفه العدو من جرائم إبادة وظلم وعدوان بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، مشدداً على مسؤولية الحكومات والشعوب والنخب في التصدي لطغيان قوى الشر والاستكبار العالمي، التي تسعى لفرض معادلات الاستباحة للدماء والأعراض والأراضي والمقدسات.

وأكد رئيس وحدة العلماء والمتعلمين بالمحافظة الشيخ علي صومل، أن الإساءة للقرآن الكريم تمثل اعتداءً على هوية الأمة ومقدساتها، داعياً إلى موقف إسلامي موحد يرتقي إلى مستوى حجم الجريمة والمسؤولية.

بدوره، استعرض نائب رئيس جامعة دار العلوم الشرعية الشيخ علي عضابي، خطورة الصمت إزاء الإساءات المستمرة للصحف الشريف، مبيناً أن التهاون معها يشجع قوى الطغيان على التمادي في عدوانها على مقدسات الأمة.

فيما، قدم الناشط الثقافي يحيى أبو عواضة رؤية عملية لتعزيز ارتباط الأمة بالقرآن الكريم، مؤكداً أن اعتزاز أمة الملياري مسلم بكتاب الله والعودة الصادقة إلى منهجه كفيل بإفشال مخططات الأعداء.

واستعرض مظاهر ابتعاد الأمة عن القرآن وما ترتب عليه من تسلط الأعداء عليها.

وفي اللقاء، ألقى الفلسطيني الدكتور عبدالله البحيصي كلمة أشاد فيها بدور اليمن قيادةً وشعباً، وبمواقفه المشرفة في نصرة الشعب الفلسطيني.

وأكد أن الشعب اليمني سجلّ موقفاً تاريخياً غير مسبوق في مساندة فلسطين وغزة، في وقت خذلت فيه معظم الأنظمة العربية القضية الفلسطينية.

وقال البحيصي :"سجل الشعب اليمني موقفاً تاريخياً في مساندة الفلسطينيين، في وقت تخلّت فيه أنظمة العرب عن مسؤولياتها، وبقي اليمن حاضراً في الميدان بصدقه وشجاعته".

