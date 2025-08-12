بيان آية الله "رمضاني" بمناسبة رحيل عضو المجمع العالمي لاهل البيت عليهم السلام في دولة غينا المرحوم "جيرنو بوبكر سيدي"

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أصدر آية الله الشيخ "رضا رمضاني" الأمين العام للمجمع العالمي لأهل البيت (ع) بيانا بمناسبة رحيل عضو المجمع العالمي لاهل البيت عليهم السلام في دولة غينا المرحوم الشيخ الجليل و العالم العامل والورع الزاهد" جيرنو بوبكر سيدي".

نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

(من المؤمنين رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه و منهم من ينتظر و ما بدلوا تبديلا) صدق الله العلي العظيم

تلقينا ببالغ الحزن و الاسى رحيل سماحة الشيخ الجليل و العالم العامل والورع الزاهد" جيرنو بوبكر سيدي" عضو المجمع العالمي لاهل البيت عليهم السلام في دولة غينا "بيسائو ".

لقد كان هذا المبلغ المجاهد وامام الجمعة من الدعاة الأوائل الذي بذل قصار جهده لنشر معارف الاسلام و أهل بيت النبوة و الرسالة عليهم السلام و كان شاعرا بارعا أنشد قصائد دينية و ملحمية في مدح النبي الكريم و الائمة الاطهار عليهم السلام .

وبهذة المناسبة الاليمة

نبتهل الى الله عزوجل أن يتغمده في فسيح جناته و يحشره مع الأنبياء و الصالحين و حسن اولئك رفيقا.

كما نتقدم بخالص العزاء و المواساة الى ذويه و عائلته الكرام و تلاميذة و عموم اتباع أهل البيت عليهم السلام بهذا المصاب الجلل.

وإنا لله و إنا إليه راجعون.

رضا رمضاني

١٧ صفر المظفر

