تقرير مصور/ حضور آية الله رمضاني في موكب شيعة لبنان على طريق الحسين (ع)

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ شارك سماحة آية الله رضا رمضاني، الأمين العام للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)، في مسير الأربعين الحسيني، سائراً مع جموع الزائرين على طريق الحسين (ع) الممتد بين النجف الأشرف وكربلاء المقدّسة. وخلال هذا المسير المبارك، زار سماحته موكب شيعة لبنان، حيث التقى بالحاج ناصر، مسؤول الموكب وأخ لشهيدين، وأعرب له عن بالغ شكره وتقديره لما يقدّمه من خدمات مخلصة لزوار الإمام أبي عبد الله الحسين (ع)، في مشهدٍ يُجسّد روح التضحية والولاء الحسيني العميق لدى أبناء لبنان الأوفياء.