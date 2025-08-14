تقرير مصور/ زيارة آية الله رمضاني لموكب وحسينية أهالي الكويت عند العمود ٧٩٩ في طريق النجف إلى كربلاء

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قام الأمين العام للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)، سماحة آية الله رضا رمضاني، بزيارة لموكب وحسينية أهالي الكويت، وذلك عند العمود رقم ٧٩٩ في طريق المسير العظيم لزوار الأربعين الحسيني. وتُجسّد هذه الزيارة رمزاً للمودّة المشتركة وحسن الضيافة العذبة التي يُبديها زوّار الإمام الحسين (ع) على امتداد الطريق من النجف الأشرف إلى كربلاء المقدّسة، حيث يستقبلون عشّاق أبي عبد الله (ع) بشوقٍ ومحبةٍ غامرة. وقد أضفى خَدَمةُ الموكب الكويتيون، من خلال استقبالهم الحار وروحهم الطيّبة، أجواءً روحانيةً مفعمةً بالإخلاص والولاء، مما جعل من هذه الحسينية محطةً نابضةً بالحياة في مسار الزائرين. وتُعدّ هذه الزيارة تجلياً آخر للترابط العميق بين المسلمين في هذا المسير المبارك، ومظهراً من مظاهر الثقافة الغنيّة في الكرم والخدمة التي تتجلّى في شعائر الأربعين الحسيني.