تقرير مصور/ حضور الأمين العام آية الله رمضاني بين زوّار الأربعين الحسيني في جامعة أهل البيت (ع) بكربلاء المقدّسة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ شارك سماحة آية الله رضا رمضاني، الأمين العام للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)، في مسير الأربعين المبارك على طريق الحسين (ع)، الممتد بين النجف الأشرف وكربلاء المقدّسة، متقدّماً صفوف الزائرين ومواكب العشق الحسيني. وفي أثناء هذا المسير، زار سماحته مقرّ إقامة زوّار الأربعين في جامعة أهل البيت (ع) بمدينة كربلاء المقدّسة، حيث التقى بجمعٍ من الزائرين، وعبّر عن شكره وامتنانه للقائمين على هذه الجامعة لما يقدّمونه من خدمات مباركة لزوار الإمام أبي عبد الله الحسين (ع). وقد أمّ سماحة آية الله رمضاني صلاة الجماعة في جمعٍ من الزائرين، في مشهدٍ روحانيٍ مهيبٍ يُجسّد عمق الارتباط الإيماني بين العلماء والناس في هذه المناسبة العظيمة.