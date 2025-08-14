تقرير مصور/ حضور آية الله رمضاني في موكب "نداء الأقصى" على طريق الحسين (ع)

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ زار سماحة آية الله رضا رمضاني، الأمين العام للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)، موكب "نداء الأقصى" الواقع عند العمود رقم ٨٣٣ في الطريق الرابط بين النجف الأشرف وكربلاء المقدّسة، ضمن مسير الأربعين الحسيني المبارك. وقد حظي سماحته باستقبال حافل من العلماء والشباب الفلسطينيين القائمين على هذا الموكب، الذين عبّروا عن ترحيبهم الحار وتقديرهم لحضوره، في مشهدٍ يُجسّد وحدة الشعوب المسلمة وتضامنها في حبّ الإمام الحسين (ع) ونصرة القضايا العادلة، وفي مقدّمتها قضية فلسطين.