تقرير مصور/ حضور الأمين العام للمجمع العالمي لأهل البيت (ع) في موكب شيعة باكستان على طريق الحسين (ع)

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ شارك سماحة آية الله رضا رمضاني، الأمين العام للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)، في مسير الأربعين المبارك على طريق الحسين (ع)، الممتد بين النجف الأشرف وكربلاء المقدّسة، جنباً إلى جنب مع جموع الزائرين. وقد حلّ سماحته ضيفاً عند العمود رقم ٨٢٠، حيث موكب "باب الحسين" الذي يُديره شيعة باكستان، فزار الموكب وأثنى على جهود القائمين عليه، مُعبّراً عن شكره وتقديره لما يبذلونه من خدمات جليلة لزوار الإمام أبي عبد الله الحسين (ع).