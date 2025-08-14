تقرير مصور/ حضور الأمين العام آية الله رمضاني في موكب شيعة تايلند على طريق النجف إلى كربلاء

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ شارك سماحة آية الله رضا رمضاني، الأمين العام للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)، في مسير الأربعين الحسيني، سائراً مع جموع الزائرين على طريق الحسين (ع) بين النجف الأشرف وكربلاء المقدّسة. وخلال هذا المسير المبارك، زار سماحته موكب "عشّاق الولاية" الذي يُديره شيعة تايلند، حيث التقى بالقائمين على هذا الموكب الدولي، وأعرب عن شكره وتقديره لما يبذلونه من جهودٍ مخلصة في خدمة زوّار الإمام أبي عبد الله الحسين (ع).