تقرير مصور/ حضور الأمين العام للمجمع العالمي لأهل البيت (ع) في موكب آل بني حسن على طريق الحسين (ع)

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ شارك سماحة آية الله رضا رمضاني، الأمين العام للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)، في مسير الأربعين الحسيني، سائراً مع جموع الزائرين على طريق الحسين (ع) الممتد من النجف الأشرف إلى كربلاء المقدّسة. وفي العمود رقم ٥٧٦ من هذا الطريق المبارك، زار سماحته موكب "آل بني حسن" التابع لمدينة الحيدريّة، حيث التقى بالسيد "أبو كرار حسناوي"، مسؤول الموكب وأحد شيوخ عشيرة بني حسن في العراق، وأعرب له عن بالغ شكره وتقديره لما يبذله من جهودٍ خالصة في خدمة زوّار الإمام أبي عبد الله الحسين (ع).