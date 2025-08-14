تقرير مصور/ تكريم الأطباء والكوادر الطبية في مسير الأربعين الحسيني بحضور الأمين العام للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ تمّ تكريم نخبة من الأطباء والكوادر الطبية الذين شاركوا في تقديم الخدمات الصحية لزوار الأربعين الحسيني، وذلك في جامعة أهل البيت (ع) الواقعة على طريق الحسين (ع) بين النجف الأشرف وكربلاء المقدّسة. وجرى هذا التكريم مع حضور سماحة آية الله رضا رمضاني، الأمين العام للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)، الذي عبّر عن بالغ شكره وامتنانه للجهود الإنسانية النبيلة التي يبذلها هؤلاء في سبيل خدمة زوّار الإمام أبي عبد الله الحسين (ع)، مؤكداً على القيمة الروحية والإنسانية لهذا العمل المبارك في مسير العشق الحسيني.