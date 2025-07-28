https://ar.abna24.com/xjz5328 يوليو 2025 - 08:52 رمز الخبر 1712061 الوسائط المتعدده کاریکاتیر الرئيسية الوسائط المتعدده کاریکاتیر كاريكاتير / العالم لا يسمع صوت غزة! 28 يوليو 2025 - 08:52 رمز الخبر: 1712061 وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ العالم لا يسمع صوت غزة! سمات غزه التجويع اخبار ذات صله كاريكاتير / الشركاء في حصار وقتل اهل غزة كاريكاتير / زيف المساعدات الأمريكية كاريكاتير / حتى لا ننسى كاريكاتير / نصطادكم أين ما نجدكم كاريكاتير / أرواح الأبرياء تنطفيء كل يوم ... شكرا على تضامنكم ! رئيس حزب "الوفاق الوطني" المصري في حوار مع "أبنا": كارثة غزة نتيجة صمت المسلمين واستهتار الحكام كاريكاتير / رغم الجوع يقاوم... كاريكاتير / دعم اليمن لغزة ودعم العرب للكيان كاريكاتير / مظاهرات الإخوان أمام السفارة المصرية في تل أبيب كاريكاتير / على حبل رفيع: سوريا الجديدة كاريكاتير / 'الإعلام الموجه' – هل يطارد السلام؟ كاريكاتير / زيارة ويتكوف كاريكاتير / غزة والعالم كاريكاتير / عملاء إسرائيل في السعودية وسوريا كاريكاتير / سلاح التجويع في غزة
تعليقك