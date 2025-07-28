  1. الرئيسية
  2. الوسائط المتعدده
  3. کاریکاتیر

كاريكاتير / العالم لا يسمع صوت غزة!

28 يوليو 2025 - 08:52
رمز الخبر: 1712061
كاريكاتير / العالم لا يسمع صوت غزة!

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ العالم لا يسمع صوت غزة!

سمات

اخبار ذات صله

تعليقك

You are replying to: .
captcha