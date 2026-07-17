الحرس الثوري الإيراني يقصف قاعدة التنف بسوريا وقواعد أميركية في الكويت والبحرين وسلطنة عُمان

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أعلنت العلاقات العامة في حرس الثورة الإسلامية في إيران، اليوم الجمعة، أن مقاتلي القوة الجو فضائية التابعة للحرس نفذوا، ضمن الموجة الحادية عشرة من عملية "نصر 2"، عملية مفاجئة استهدفت مركز قيادة العمليات الخاصة للعدو في منطقة التنف السورية، وذلك رداً على العدوان الأميركي الذي استهدف البلاد.

وأضاف، في بيان، أن القوات الإيرانية دمرت منظومة رادار وعدة مروحيات للعدو، ثأراً لدماء شهداء إيران الذين سقطوا الليلة الماضية في إيرانشهر، مشيراً إلى أن العملية استهدفت عدداً كبيراً من القوات الأميركية.

وأضاف الحرس في بيان آخر أن القوات البحرية "استهدفت ودمرت رادار مراقبة بحرية في منطقة سلامة ورادار مراقبة جوية أميركي بمنطقة غانم بسلطنة عمان"، وأن هذه العملية "مقدمة لجميع أبناء محافظات خوزستان وبوشهر وهرمزكان وسيستان وبلوشستان".

وشدد بيان حرس الثورة على أنهم سيواصل "العمليات الانتقامية بعزم راسخ، وسيبقى مضيق هرمز تحت سيطرة القوات البحرية في حرس الثورة".

وأكد حرس الثورة أن استهداف القاعدة الأميركية في الكويت جاء رداً أولياً على "جرائم العدو المتمثلة باستهداف المراكز المدنية وموظفي الاتصالات والسكك الحديدية".

وأضاف أن قواته استهدفت راداراً تابعاً للعدو، وعدة مستودعات أسلحة مهمة، ومنصتين للصواريخ أرض-أرض داخل القاعدة الأميركية في الكويت.

وأشار البيان إلى أن السيطرة الكاملة على مضيق هرمز مستمرة ما دام العدوان الأميركي متواصلاً، مؤكداً أنه لن يتم تصدير أي نفط أو غاز عبر مضيق هرمز ما دامت الهجمات الأميركية مستمرة.

وأضاف أن الاعتداءات الأميركية أدت إلى انخفاض حاد في إنتاج النفط والغاز، وإلى توقف كامل للصادرات من مضيق هرمز.

وشدد حرس الثورة، في ختام بيانه، على أنه سيواصل الرد بالمثل على الاعتداءات الأميركية.

كذلك، أعلن الجيش الإيراني، فجر الجمعة، تنفيذ المرحلة الـ 11 من عملية "الصاعقة"، مستهدفاً مراكز وقواعد أميركية في البحرين، وذلك رداً على الاعتداءات الأميركية على المدنيين والبنية التحتية المدنية.

واستهدف الجيش الإيراني في هذه المرحلة من العملية، عبر طائرات "آرش" المسيرة الانتحارية، موقع تمركز المروحيات وطائرات الاستطلاع الأميركية من طراز "P-8" في قاعدة "الصخير" بالبحرين.

وفي موجة أخرى من الهجمات، أعلن الجيش الإيراني استهدف مواقع تمركز القوات الأميركية في الكويت، باستخدام طائرات "آرش" المسيّرة الانتحارية.

يأتي هذا الرد الإيراني بعد أن شنت الولايات المتحدة، منذ الساعات الأولى لليل وفجر اليوم، اعتداءات واسعة طالت منشآت حيوية وبنى تحتية وقواعد عسكرية في محافظات إيرانية عدة، ما أسفر عن ارتقاء شهداء وجرحى ووقوع أضرار مادية جسيمة.

ويواصل العدوان الأميركي منذ أيام اعتداءاته على مناطق في جنوبي إيران، فيما ترد إيران على ذلك مستهدفةً قواعد ومنشآت ومواقع استراتيجية أميركية في المنطقة.

يذكر أن طهران كانت قد أعلنت، الأحد الماضي، إغلاق مضيق هرمز أمام الملاحة حتى انتهاء التدخل والعدوان الأميركي في المنطقة، في خطوة جاءت على خلفية عدوان أميركي مستمرّ على إيران.

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