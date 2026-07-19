صواريخ إيران أربكت دفاعات أمريكا.. ومقتل وجرح جنود وتدمير مروحيات امريكية في الأردن

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) مقتل اثنين من جنودها أثناء أداء مهامهما في الأردن خلال هجمات شنتها قوات الحرس الثوري الإيراني.

وأوضحت "سنتكوم" في بيان لها أن عسكريا أمريكيا لا يزال في عداد المفقودين بالأردن، في حين أُجلي 4 آخرون إلى مستشفيات أردنية وغادروا لاحقا.

وأشارت إلى أن أفرادا آخرين تعرضوا لإصابات طفيفة إثر الهجوم الإيراني وعادوا إلى أداء مهامهم، حسب قولها.

وبينت أنه احتراما للخصوصية، لن تفصح عن أي معلومات إضافية، بما في ذلك هويات العسكريين الذين لقوا حتفهم، إلا بعد مرور 24 ساعة على إبلاغ عائلاتهم.

استهداف قواعد أمريكية

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين أن مقتل الجنديين نجم على الأرجح عن صواريخ باليستية إيرانية، أُطلقت بوابل مكثف استهدف قاعدة عسكرية في الأردن.

وأضافت الصحيفة أن صاروخا واحدا اخترق الدفاعات الجوية الأمريكية والأردنية بعد إسقاط صواريخ إيرانية عدة حسب قولها.

وأكد المسؤولون أن القوات الأمريكية في الأردن تعرضت لـ4 هجمات إيرانية خلال 5 أيام، مما أسفر عن قتلى وجرحى في صفوف الجيش.

وفي هذا السياق، أوضح المسؤولون لـ"نيويورك تايمز" أن الهجمات أدت إلى إصابة عشرات الجنود، وإلحاق أضرار جسيمة بعدد كبير من المروحيات.

وحسب قولهم، طال الهجوم الإيراني الأول -الذي استهدف القوات الأمريكية في الأردن- منشأة في قاعدة الملك فيصل الجوية، مما أدى إلى إصابة 5 جنود.

أما الهجوم الثاني فاستهدف قاعدة في شرق الأردن، كانت تنطلق منها مروحيات أمريكية من طراز "بلاك هوك"، مما ألحق أضرارا جسيمة بعدد كبير منها.

وأصابت صواريخ إيرانية قاعدة "موفق السلطي" الجوية الأردنية في منطقة الأزرق، وهي القاعدة ذاتها التي قُتل فيها الجنود يوم الجمعة.

وأسفرت تلك الضربة السابقة عن إصابة نحو 20 جنديا أمريكيا أثناء هرعهم للاحتماء داخل الملاجئ المحصنة.

وعندما عاودت القوات الإيرانية استهداف القاعدة يوم الجمعة، قُتل جنديان أمريكيان وأصيب 4 جنود، في حين خضع أفراد آخرون للفحص الطبي إثر إصابات طفيفة، قبل أن يعودوا إلى مهامهم.

تنوع تكتيكات طهران وتكيفها

وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن إيران لجأت في الأيام الأخيرة إلى تنويع تكتيكاتها في مهاجمة الأفراد الأمريكيين في القواعد المنتشرة بالمنطقة، باستخدامها مزيجا من صواريخ باليستية متوسطة المدى وطائرات مسيّرة هجومية، لإرباك أنظمة الدفاع الجوي وإرهاقها.

في المقابل، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن إيران تكيفت مع الدفاعات الأمريكية عبر إطلاق صواريخ عالية السرعة قادرة على المناورة أثناء اندفاعها نحو الأرض.

وكشف مسؤولون أمريكيون لـ"نيويورك تايمز" أن دور الأردن في العمليات الأمريكية الجديدة تعاظم، خاصة مع قيام حلفاء آخرين في المنطقة بتقييد قدرة واشنطن على نشر قواتها أو تسيير رحلات جوية فوق أراضيهم.

استهدافات إيرانية أخرى

والجمعة، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهدافه بالصواريخ والمسيّرات مقاتلات أمريكية وطائرات تزويد بالوقود في الأردن.

ومنذ أيام تعلن إيران استهداف منشآت تابعة للجيش الأمريكي في الأردن.

وارتفع عدد الجنود الأمريكيين الذين قُتلوا منذ بدء الحرب بين واشنطن وطهران في نهاية فبراير/شباط الماضي إلى 16 قتيلا وأكثر من 430 مصابا، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

وعادت الاشتباكات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران هذا الأسبوع، بعدما أعلنت واشنطن -الثلاثاء الماضي- استئناف الحصار البحري للموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية، وبدء بالعدوان العسكري الغاشم على مواقع داخل إيران التي شهدت غارات أمريكية عنيفة استهدفت جسورا ومطارا وبنى تحتية في البلاد.

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