بدء الخطة الأمنية والخدمية الخاصة بزيارة الأربعين من النجف الأشرف

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أعلن رئيس اللجنة العليا للزيارات المليونية، الفريق أول الركن قيس المحمداوي، انطلاق تنفيذ الخطة الأمنية والخدمية الخاصة بزيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)، مؤكداً اكتمال جميع الاستعدادات لاستقبال ملايين الزائرين المتوجهين إلى مدينة كربلاء المقدسة.

وقال المحمداوي، خلال مؤتمر عُقد في محافظة النجف الأشرف بحضور قادة الأجهزة الأمنية في محافظات الفرات الأوسط، إن “الخطة الأمنية والخدمية الخاصة بزيارة الأربعين دخلت حيز التنفيذ، بعد استكمال جميع المتطلبات الأمنية والخدمية واللوجستية”.

وأضاف أن “الأجهزة الأمنية والخدمية أنهت استعداداتها بالكامل، بما يضمن انسيابية حركة الزائرين وتوفير الأجواء الآمنة والخدمات اللازمة لاستقبال ملايين الوافدين إلى كربلاء المقدسة لإحياء مراسم الزيارة”.

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