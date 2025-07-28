https://ar.abna24.com/xjz9s28 يوليو 2025 - 11:03 رمز الخبر 1712277 الوسائط المتعدده کاریکاتیر الرئيسية الوسائط المتعدده کاریکاتیر كاريكاتير / زيف المساعدات الأمريكية 28 يوليو 2025 - 11:03 رمز الخبر: 1712277 وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ زيف المساعدات الأمريكية. سمات المساعدات الأمريكية غزه اخبار ذات صله كاريكاتير / العالم لا يسمع صوت غزة! كاريكاتير / نصطادكم أين ما نجدكم كاريكاتير / الشركاء في حصار وقتل اهل غزة كاريكاتير / رغم الجوع يقاوم... رئيس حزب "الوفاق الوطني" المصري في حوار مع "أبنا": كارثة غزة نتيجة صمت المسلمين واستهتار الحكام كاريكاتير / حتى لا ننسى كاريكاتير / مظاهرات الإخوان أمام السفارة المصرية في تل أبيب كاريكاتير / أرواح الأبرياء تنطفيء كل يوم ... شكرا على تضامنكم ! كاريكاتير / زيارة ويتكوف كاريكاتير / 'الإعلام الموجه' – هل يطارد السلام؟ كاريكاتير / دعم اليمن لغزة ودعم العرب للكيان كاريكاتير / على حبل رفيع: سوريا الجديدة كاريكاتير / 'لا يوجد تجويع في غزة'
تعليقك