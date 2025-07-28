  1. الرئيسية
كاريكاتير / زيف المساعدات الأمريكية

28 يوليو 2025 - 11:03
رمز الخبر: 1712277
وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ زيف المساعدات الأمريكية.

