أبرز العناوين الواردة في أحدث رسالة لقائد الثورة الإسلامية، آية الله السيد مجتبى حسيني خامنئي

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ

أبرز العناوين في رسالة القائد:

- إنّ الثقة بالمسؤولين المكلّفين بصون مصالح إيران تضمن حماية المصالح الوطنية؛ ولا ينبغي أن يؤدّي انتقاد أداء المسؤولين إلى ظلم الأبرياء أو إلى إضعاف الوحدة والتماسك الاجتماعي.

- من أكثر الأمور أساسيةً الإصرار على الوحدة المقدسة على جميع المستويات؛ وإنّ تجنّب التفرقة والنزاع واجب يقع على عاتق الجميع.

- دور المسؤولين والعناصر المخلصة للثورة والإمام والقائد الشهيد في انسجام البلاد وتماسكها هو أكثر أهمية وحساسية.

- أشكر الإجراءات التي بذلتها المؤسسات المدنية والعسكرية وحضور ممثلي جبهة المقاومة والحركات الإسلامية خلال التشييع.