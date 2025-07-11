إصدار عددين جديدين من مجلة تراث كربلاء المحكمة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أصدر قسم شؤون المعارف الإسلامية والإنسانية في العتبة العباسية المقدسة، العددين الثالث والرابع من المجلد الحادي عشر من مجلة تراث كربلاء الفصلية المحكمة.

ويتولى إصدار المجلة المعنية بالتراث الكربلائي والمعتمدة لأغراض الترقية العلمية في العراق مركز تراث كربلاء التابع للقسم.

وضمّ الإصداران سبعة بحوث تناولت قضايا علمية وتاريخية متنوّعة، منها: إسهامات علماء جبل عامل في كربلاء، ودراسة دلالية لأسماء الله الحسنى، وسيرة الشيخ محمد الخطيب الجشعمي، وتحليل لكتاب رجال ابن الغضائري، إضافةً إلى دراسات عن نصوص الطبري، وأدب المناقب، والسردية الدينية، مع بحث باللغة الإنكليزية، فضلًا عن تحقيق أرجوزة نادرة للشيخ إبراهيم الكفعمي.

وجاءت هذه البحوث لتؤكّد عمق الحضور العلميّ للمجلّة، في شتّى ميادين التراث الكربلائيّ، جامعةً بين الدراسة النقديّة والتحقيق العلميّ والتحليل الدلاليّ، بما يعزّز من دورها في ربط الماضي بالحاضر، وإبراز مكانة كربلاء العلميّة والثقافيّة، فضلًا عن تعزيز الذاكرة التراثية للمدينة المقدّسة.

وتجدد إدارة مركز تراث كربلاء دعوتها للباحثين والأكاديميين داخل العراق وخارجه، للمشاركة الفاعلة في أعداد المجلة القادمة، بما يسهم في إثراء الساحة البحثية.

