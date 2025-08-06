زيارة ممثل جامعة المصطفى في بوركينا فاسو لوكالة أبنا

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ زار ممثل جامعة المصطفى (ص) العالمية حجة الإسلام والمسلمين "علي رضا حداد" في بوركينا فاسو المجمع العالمي لأهل البيت (ع)، وتفقد خلال زيارته قسم التحرير لوكالة أبنا، واطلع على نشاطات هذه الوكالة الدولية.

وفي هذه الزيارة، التقى حجة الإسلام والمسلمين علي رضا حداد بمدير ومسؤول وكالة أبنا "حسن صدرائي عارف"، وبحث معه حول التعاون المشترك والانتفاع من القابليات المتبادلة، والتآزر في مختلف الساحات.

وفي هذا اللقاء أعلن حجة الإسلام والمسلمين علي رضا حداد عن استعداد ممثلية جامعة المصطفى العالمية في بوركينا فاسو مؤكدا دعم وحمايتها لتغطية أخبار أتباع ومحبي أهل البيت (ع) في هذه الدولة.

..........

انتهى/ 278