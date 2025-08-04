إصدار عددين جديدين من نشرتي الخميس والكفيل

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أصدر قسمُ الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة العبّاسية المقدّسة، عددَينِ جديدَينِ من نشرتَي الخميس والكفيل، تَضمّنا توصيات المرجعية الدينية حول زيارة الأربعين.

ويشرف على إصدار النشرتين، مركزُ الدراسات والمراجعة العلمية التابع للقسم.

وقال مدير المركز، الشيخ حسن الجوادي: إن "المركز تبنّى استثمار نشرتي (الخميس) و(الكفيل)، في نشر فضائل وأعمال زيارة الأربعين، ضمن خطّةٍ منظمّة تشرف عليها إدارة العتبة العبّاسية المقدّسة، تهدف إلى تقديم خدماتٍ ثقافيّة متنوّعة للزائرين".

وأضاف أن "هذه الأعداد تتضمّن أيضًا توصيات المرجعية الدينيّة في العراق بشأن الزيارة المباركة، مع التأكيد على بعض المسائل الفقهية المرتبطة بها"، مشيرًا إلى أن "ملاكات المركز ستقوم بتوزيعها على الزائرين خلال أيام الزيارة، إلى جانب منشورات ثقافيّة أُخَر".

وتواصل أقسام العتبة العبّاسية المقدّسة أعمالها لتقديم أفضل الخدمات لزائري أربعينيّة الإمام الحسين (عليه السلام)، إحياءً لهذه الشعيرة الخالدة.

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