وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أصدر قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة العباسية المقدسة، الجزء الثاني من كتاب "على ضفاف الانتظار".

وقال مدير معهد تراث الأنبياء (عليهم السلام) للدراسات الحوزوية الإلكترونية التابع للقسم، الشيخ حسين الترابي: إنّ "المركز أشرف على إصدار الجزء الثاني من كتاب (على ضفاف الانتظار) الذي ألفه الشيخ حسين عبد الرضا الأسدي، ويضم مجموعة مقالات مهدوية مختصرة تبيّن محاور عقائدية وفكرية متنوعة ذات صلة بالقضية المهدوية".

وأضاف أنّ "هذا الإصدار يأتي مكملًا للجزء الأول الذي صدر قبل نحو ست سنوات ونشرت منه أكثر من ثلاث طبعات، لما لاقاه من اهتمام واسع في الأوساط الدينية والثقافية".

ويهدف هذا العمل إلى تعزيز المكتبة المهدوية ببحوث معاصرة تسهم في ترسيخ الفهم الصحيح لعقيدة الانتظار، وتقديم رؤية فكرية تلامس تطلعات القارئ المعاصر نحو فهم أعمق للفكر المهدوي في ضوء المدرسة الإمامية.

