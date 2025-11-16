إصدار دراسة تحليلية عن الخطاب النبوي في بيان المناقب العلوية + رابط التحميل 

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أصدر قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة العباسية المقدسة، دراسة تحليلية بعنوان (الأحاديث النبوية في بيان المناقب العلوية - دراسة في ضوء مناهج تحليل الخطاب)، لمؤلّفها الدكتور فضاء ذياب غليم.

وأشرفت على الإصدار دار الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله) التابعة للقسم، ضمن سلسلة أعمالها التي تعنى بإحياء التراث النبوي الشريف ودراسة خطابه العلمي والمعرفي بمنهج تحليلي معاصر.

وقال مدير الدار، الدكتور عادل نذير: إنّ "الدراسة تهدف إلى الوقوف على ظاهرةٍ حديثيةٍ احتلت مساحةً واسعةً في الخطاب النبوي، وألفت حقلًا دلاليًّا كبيرًا ينتمي إلى حقل دلالي أوسع، وهي ظاهرة الأحاديث النبوية الواردة في بيان مناقب الإمام علي (عليه السلام) وفضائله، التي تنتمي إلى دائرةٍ أوسع، وهي دائرة الأحاديث النبوية في مناقب أهل البيت (عليهم السلام)".

وأضاف أنّ "الدراسة حازت على المرتبة الرابعة في المسابقة الدولية للرسائل والأطاريح الجامعية الثانية التي أقامتها الدار".

ويأتي هذا الإصدار في سياق المشاريع العلمية التي يتبناها قسم الشؤون الفكرية والثقافية، الهادفة إلى دعم البحث الأكاديمي المتخصص في علوم السيرة والحديث.

للاطلاع على الكتاب وتحميله: اضغط هنا.

