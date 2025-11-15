إصدار العدد الـ 36 من مجلة العقيدة الفصلية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ صدر حديثًا عن قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة العبّاسية المقدّسة، العددُ الـ 36 من مجلّة العقيدة الفصلية.

وتُعنى المجلّة التي يُشرف عليها المركزُ الإسلاميّ للدراسات الاستراتيجية التابع للقسم، بمسائل العقيدة وعلم الكلام القديم والجديد، بالاعتماد على البرهان العقلي الصريح المستمدّ من الثقلَينِ، لسدّ الفراغ الموجود في المكتبة الإسلامية ببحوثٍ ودراساتٍ قيّمة في هذا الصدد.

وقال رئيسُ تحرير المجلّة، السيد هاشم الميلاني: إن "العدد السادس والثلاثين من مجلّة العقيدة اشتمل على أبحاثٍ، ناظرةٍ إلى أسس الإيمان والتوحيد ودور الفطرة فيهما".

وأضاف: أن "المجلّة تهدف إلى ترسيخ العقيدة والدفاع عنها، وردّ الشبهات المثارة حول الدين والمذهب، وإبراز دور العقيدة في الحياة الاجتماعية، إلى جانب فتح باب الحوار والمناظرة الهادفة".

ويحرص قسمُ الشؤون الفكرية والثقافية على توحيد الخطاب ووحدة الكلمة ورصّ الصفوف، عبر المواضيع التي يطرحها في مجلّة العقيدة، بخطابٍ يحثّ على التعايش الاجتماعي، ويبرز دور العقيدة في الحياة الاجتماعية.

