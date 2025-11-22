إصدار كتاب "شبابنا والشريعة" + رابط التحميل

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ أصدر قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة العباسية المقدسة، كتابًا بعنوان (شبابنا والشريعة)، من تأليف الباحث حسين محمد الكعبي.

وقال مدير معهد تراث الأنبياء (عليهم السلام) للدراسات الحوزوية الإلكترونية التابع للقسم، الشيخ حسين الترابي: إنَّ "الكتاب يمثل محاولة لتوعية الشباب فقهيًّا، من خلال طرح الأحكام الشرعية بأسلوب واضح ومبسط، وشرح بعض مصطلحاتها".

وأضاف، أنَّ "الإصدار يقدم حلولًا مستمدة من روايات أهل البيت (عليهم السلام) لمعالجة جملة من المشكلات التي يواجهها الشباب في الوقت الحاضر"

ويأتي الإصدار ضمن سلسلة من المؤلفات المعرفية التي يصدرها القسم؛ بهدف نشر الثقافة الدينية الأصيلة وتقديم محتوى يعالج احتياجات الجيل المعاصر بأساليب علمية رصينة.

للاطلاع على الكتاب: اضغط هنا.

