إصدار تحقيق لكتاب "النتيجة البديعة في فروع علم الشريعة – كتاب الإجارة"

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أصدر قسمُ شؤون المعارف الإسلامية والإنسانية في العتبة العبّاسية المقدّسة، تحقيقًا جديدًا لكتاب (النتيجة البديعة في فروع علم الشريعة – كتاب الإجارة).

وتولّى إصدار الكتاب مركزُ تراث كربلاء التابع للقسم، وهو من تأليف العلّامة الفقيه الشيخ محمد حسين بن علي الطالقاني القزويني الحائري المتوفّى سنة 1281هـ، وجاء هذا الإصدار بعد عملٍ علميّ دقيق أنجزته وحدةُ التحقيق في المركز، بهدف إحياء التراث الفقهي الاستدلالي وإتاحته للباحثين.

ويمثّل التحقيق إضافةً مهمّة في مجال التحقيق الفقهي، إذ عُنِي المؤلّف في كتابه بعرض آراء الفقهاء ومناقشاتهم، مقرونة بالتحليل والنقد واستنباط النتائج على وفق أسلوبٍ علميّ متين، يبرز خبرته الطويلة في الدرس الحوزوي، ويكشف عن عمق حضوره العلمي في كربلاء المقدّسة خلال القرن الثالث عشر الهجري.

وقال مديرُ المركز الدكتور إحسان علي الغريفي، إن هذا الإصدار يأتي ضمن مشروع يتبنّاه المركز لإحياء آثار الشيخ الطالقاني، مبيّنًا أن سلسلة النتيجة البديعة تضمّ عددًا من الكتب الفقهية التي شرع المركزُ بتحقيقها، ومنها كتاب الإقرار الذي سبق إنجازُه، ليتبعه اليوم كتاب الإجارة، بوصفه حلقةً مهمّة من السلسلة نفسها.

وأضاف أن المؤلّف أنهى كتابه في إحدى الحجرات الملاصقة لمقام أبي الفضل العباس(عليه السلام)، في الثالث والعشرين من ربيع الآخر سنة 1258هـ، وبالرجوع إلى تاريخ وفاته يتّضح أنّه ألّفه قبل اثنتين وثلاثين سنة من رحيله، وهو ما يكشف عن طول إقامته في كربلاء وانغماسه في البحث والتصنيف داخل أجوائها العلمية الثريّة، وهو سياقٌ ينعكس بوضوح على أسلوبه الاستدلالي وتعاطيه مع مباحث الإجارة.

ويواصل المركزُ إعداد وتحقيق عددٍ من العناوين الفقهية والأصولية، المتوقّع صدورها قريبًا ضمن سلسلة منشوراته المتخصّصة، دعمًا للحضور العلمي للتراث الكربلائي وخدمة للباحثين والمهتمّين.

