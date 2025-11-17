إصدار كتاب "أحكام الخلل الواقع في الصلاة"

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أصدر قسم شؤون المعارف الإسلامية والإنسانية في العتبة العباسية المقدسة كتابًا جديدًا بعنوان: "أحكام الخلل الواقع في الصلاة" للشيخ حسين بن علي الخاقاني المتوفى سنة 1381هـ.

وتولت وحدة التحقيق في مركز تراث الجنوب التابع للقسم ،مهمّة تحقيق الكتاب وإعداده للنشر على وَفقِ معايير أكاديمية دقيقة.

ويُعدّ هذا الإصدار دراسة فقهية تحليلية تقدم شرحًا معمّقًا للفصل السابع من كتاب الصلاة في اللمعة الدمشقية للشهيد الأوّل، مستندة إلى منهج علمي رصين يهدف إلى خدمة الباحثين والمهتمين بفقه العبادات.

ويقدم المؤلًف في هذا الإصدار مجموعة من الآراء والمسائل الفقهية التي تتجاوز ما ورد في اللمعة، مستفيدًا من مصادر استدلالية متأخرة، أبرزها كتاب رياض المسائل في بيان أحكام الشريعة بالدلائل للسيد علي الطباطبائي، إلى جانب مصادر أخرى في فقه الصلاة وفروعها، كما اعتنى المؤلّف ببيان آراء والده الشيخ علي الخاقاني مما دوّنه في شرحه على اللمعة الدمشقية، مع توسيع البحث ليشمل مباحث من أصول الفقه وعلم الرجال وسائر العلوم المرتبطة بالمسألة.

ويحتوي الكتاب على أكثر من 260 صفحة من القطع المتوسط، ليكون إضافة نوعية إلى مكتبة التحقيق والدراسات الفقهية، ويسهم في إحياء التراث الإسلامي وتقديمه للباحثين بصيغة محقّقة تلبي متطلبات البحث العلمي الحديث.

