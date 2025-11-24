إصدار كتاب "الطريق إلى الحقيقة" في لبنان

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ برعاية الدائرة العامة للخدمات الثقافية وإصدارات المجمع العالمي لأهل البيت (ع) صدر حديثا كتاب " الطريق إلى الحقيقة" وهو من تأليف آية الله جعفر السبحاني باللغة العربية وفي لبنان.

يعد هذا العمل نظرة عابرة عن بعض معتقدات الشيعة الإمامية، وأمّا هيكل الكتاب فهو يشتمل على تسعة فصول على ما يلي:

وقد يتطرق الفصل الأول إلى كيفية تأسيس الشيعة وانتشارها وبقائها عبر التاريخ، والفصل الثاني، يتناول بعض عقائد الشيعة التي تُناقش في مقابل الأفكار المنحرفة للوهابية.

وأمّا منزلة القرآن عند الشيعة فهي موضوع الفصل الثالث من هذا الكتاب. في الفصلين التاليين، يتحدث الكتاب عن قضايا متنوعة حول موضوعي الإمامة وأهل البيت عليهم السلام، كما يتضمن الفصل السادس، دراسة حول القضية المهديّة في الإسلام، حيث تم التركيز على مسائل مثل ولادة الإمام المهدي (عج)، وسبب الغيبة، والعمر الطويل للإمام، والتأخير في ظهوره.

وأمّا قضية الدفاع من منظور الشيعة، ومناقشة مسألتين تاريخيتين وهما صلح الإمام حسن عليه السلام مع معاوية وزواج أم كلثوم من عمر، وأخيرًا تبيين آراء الشيعة حول الصحابة، هي المواضيع التي تطرقت إليها الفصول الثلاثة الأخيرة من الكتاب.

وقد ترجم كتاب "الطريق الى الحقيقة" إلى اللغة العربية "محمد روشندل"، وصدر بالقياس الوزيري.

