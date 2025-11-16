إصدار العدد 123 من مجلة حيدرة الشهرية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ صدر حديثًا عن قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة العباسية المقدّسة العدد 123 من مجلة (حيدرة) الشهرية.

وتعنى المجلة بثقافة الفتيان، وتهدف إلى تنمية وعي هذه الشريحة عَبرَ موضوعات تربوية وثقافية هادفة.

وقال مسؤول شعبة الطفولة والناشئة في القسم، السيد حسنين الخفاجي: إنّ "العدد الجديد يتضمّن مجموعة من المقالات الهادفة التي تغطي مجالات متنوعة تشمل الثقافة والأدب والعلوم، بما يسهم في تعزيز الوعي الثقافي وبناء شخصية الفتيان".

وأضاف أنّ "المجلة تسعى إلى تقديم محتوى يركز على القيم النبيلة والمعرفة البنّاءة، لإعداد جيلٍ مثقفٍ وقادرٍ على مواجهة التحديات الفكرية والمجتمعية في ظل المتغيرات الراهنة".

