إصدار الجزء الثاني من كتاب دور الشيعة في الحديث

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أصدر قسم شؤون المعارف الإسلامية والإنسانية في العتبة العباسية المقدسة، الجزء الثاني من كتاب (دور الشيعة في الحديث روايةً وتدوينًا).

وأشرفت على إصدار الكتاب شعبة الرعاية المعرفية التابعة للقسم، وهو من تأليف الأستاذ المحقق الشيخ محمد جعفر الطبسي، أحد الأسماء البارزة في ميدان الدراسات الحديثية والرجالية.

ويواصل المؤلف في هذا الجزء مشروعه البحثي الذي بدأه في الجزء الأول، مستعرضًا فيه الإسهامات العلمية الكبرى التي قدمها رواة الشيعة الإمامية في نقل الحديث النبوي وتدوينه، ودورهم الريادي في صون التراث الروائي الإسلامي عبر القرون.

وشمل الكتاب تراجم لأكثر من 125 راويًا من أعلام مدرسة أهل البيت (عليهم السلام)، مع تقديم دراسات موجزة لسيرتهم ومكانتهم العلمية ومروياتهم الموثوقة، بالاعتماد على أبرز المصادر القديمة منها كتب النجاشي والطوسي وغيرهم من المحدثين.

وتميز الإصدار بمنهجية أكاديمية رصينة تجمع بين التوثيق والتحليل النقدي للنصوص الحديثية، وتسهم في إغناء المكتبة الإسلامية بمرجع يوثق دور الرواة الإماميين في صناعة الحديث وتدوينه.

وجاء الكتاب بـ 390 صفحة من القطع الوزيري، وأنجزت مراجعته وضبطه علميًّا ولغويًّا شعبة الرعاية المعرفية، التي أولت الإصدار عناية في الإخراج والطباعة، ليظهر بحلة تليق بمضامينه العلمية التي تجسد الاهتمام المستمر للعتبة العباسية المقدسة بإحياء تراث مدرسة أهل البيت (عليهم السلام).

........

انتهى/ 278