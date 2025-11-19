إصدار نسخة جديدة من كتاب "التحقيقات الحقيقية في الأصول العملية"

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ أصدر قسمُ شؤون المعارف الإسلامية والإنسانية متمثّلًا بمركز تراث الجنوب في العتبة العبّاسية المقدّسة، نسخةً جديدةً من كتاب (التحقيقات الحقيقية في الأصول العملية).

ويُعدّ الكتاب أحد مؤلّفات الشيخ حسن بن علي الخاقاني، وهو مصنّفٌ أصوليّ يتناول مباحث الدليل العقلي والقطع والاجتهاد والتقليد، مع عرض آراء الأعلام ونقدها وترجيح ما ينسجم منها مع القواعد الاستدلالية.

واعتمدت وحدةُ التحقيق في المركز على نسخةٍ خطّيةٍ نفيسة بخطّ المؤلِّف، محفوظة في مكتبة كاشف الغطاء العامّة بالنجف الأشرف، إلى جانب نسخٍ مطبوعة قديمة، عالجتها بشكلٍ علميّ دقيق شمل المقابلة، وضبط العبارات، وتخريج الآيات، وتوثيق الروايات، وإعداد فهارس فنّية.

ويُعدّ الشيخ الخاقاني أحد أعلام الحوزة العلمية في النجف الأشرف، وقد وُلِد سنة 1300هـ، وتتلمذ على يد كبار العلماء، وتولّى إمامة الجماعة، وأُجِيز بالاجتهاد والرواية، وخلّف مؤلّفاتٍ فقهية وأصولية بارزة، منها: (شرح اللمعة الدمشقية وشرح معالم الأصول)، وتوفّي في النجف سنة 1381هـ، ودُفِن في الصحن العلويّ الشريف.

