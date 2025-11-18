  1. الرئيسية
إصدار كتاب تحت عنوان "المختار من حديث النبي (ص) وآله الأطهار (ع)"

18 نوفمبر 2025 - 12:54
أصدر السيد صدر الدين القبائجي، كتابًا جديدًا بعنوان "المختار من حديث النبي (صلى الله عليه وآله) وآله الأطهار (عليهم السلام)"، يضم مئات الأحاديث والروايات المنتقاة من أمهات المصادر الحديثية الشيعية.

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أعلن مكتب إمام جمعة النجف الأشرف، السيد صدر الدين القبائجي، عن إصدار كتاب "المختار من حديث النبي (صلى الله عليه وآله) وآله الأطهار (عليهم السلام)"، وهو مجموعة منتقاة من الأحاديث النبوية الشريفة وأقوال الأئمة الأطهار (عليهم السلام)، قام بجمعها سماحته.

أبرز محتويات الكتاب:

  • يضم الكتاب مئات الأحاديث المنتقاة في مجالات الأخلاق، والتربية، والعقائد، والعبادات، وفضائل أهل البيت (عليهم السلام).
  • اعتمد المؤلف في انتقاء الأحاديث على عدد من أمهات المصادر الحديثية المعتمدة لدى الشيعة، أبرزها: "معاني الأخبار" للصدوق، و"بشارة المصطفى" للطبرسي، و"علل الشرائع" للصدوق.
  • ويهدف الكتاب، بحسب ما ورد في مقدمة المؤلف، إلى تقديم مجموعة ميسرة ومختصرة من الأحاديث يسهل حفظها وتداولها، خاصة بين طبقة الشباب.

للحصول على نسخة PDF من الكتاب، يمكن الضغط هنا.

