عراقجي: أي مفاوضات محتملة مع أمريكا ستقتصر على الملف النووي

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أوضح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في تصريحٍ أدلى به للصحفيين على هامش اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، أن السيدة مهدية اسفندياري حرة حاليًا وتقيم في السفارة الإيرانية، مضيفًا: "بعد انتهاء المراحل القضائية ستعود إلى البلاد".

وفي رده على سؤال حول ما إذا كان سيُفرج عن مواطنة إيرانية في فرنسا، أكد وزير الخارجية أن أسفندياري "ليست معتقلة، وهي الآن في أمان داخل سفارتنا بباريس، وستعود إلى إيران بعد استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بها".

كما قال وزير الخارجية الإيراني إن المواطنين الفرنسيَّين اللذين أُفرج عنهما مؤخرًا في إيران كانا قد أُدينا بتهمة التجسس، غير أنهما شَمِلا بعفوٍ من منطلق الرأفة الإسلامية.

أي مفاوضات محتملة مع أمريكا ستقتصر على الملف النووي

وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على هامش اجتماع مجلس الوزراء، أن إيران لن تجري أي محادثات مع أمريكا إلا في إطار الملف النووي حصراً.

وقال عراقجي: "في جميع جولات المفاوضات السابقة، كانت أمريكا تطرح دائماً قضايا الصواريخ والمنطقة، لكن موقفنا في هذا الشأن كان واضحاً وثابتاً على الدوام".

وأضاف وزير الخارجية: "إذا حدثت مفاوضات مع أمريكا، فستكون فقط حول الملف النووي ولا شيء غيره".

وأشار عراقجي كذلك إلى أن المباحثات بين إيران وسلطنة عُمان تُعقد بشكل منتظم كل ستة أشهر، بالتناوب بين طهران ومسقط.

وصرّح وزير الخارجية الإيراني بأنه لا يوجد في الوقت الراهن أي برنامج أو خطة لإجراء مفاوضات، وبالتالي لا حاجة إلى أي وساطة أو وسطاء في هذه المرحلة.