إقامة مجلس عزاء سنوي بمناسبة وفاة السيدة أمّ البنين (ع) بكربلاء 

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ استذكرت شعبة السيدة فاطمة بنت أسد (عليها السلام) للدراسات القرآنية التابعة لمكتب المتولي الشرعي للشؤون النسوية في العتبة العباسية المقدسة ذكرى وفاة السيدة أمّ البنين (عليها السلام)، عَبرَ إقامة مجلس عزائي.

واستُهل البرنامج العزائي بتلاوة عطرة من القرآن الكريم، أعقبتها قراءة زيارة أمّ البنين (عليها السلام)، تلتها قراءة القصائد الحسينية والمراثي الولائية التي أبرزت ما تحمّلته هذه السيدة الجليلة (عليها السلام) من صبر وبذل وولاء، وما قدمته من أروع صور التضحية في سبيل نصرة الدين وبيان مظلومية أهل البيت (عليهم السلام).

وأكّدت إدارة الشعبة أنّ إحياء هذه المناسبة يعبّر عن ارتباط روحي تجاه أهل البيت (عليهم السلام)، وأنّ هذه الشعائر هي التي حفظت هوية الأمة وصانت مبادئها، وكان لها الدور الأكبر في إحياء الدين بعد أن كاد يُطمس ويُمحى أثره، فكل من يسهم في إحياء هذه المجالس إنما يشارك في صون هويته الإسلامية.

وأقيمت سفرة أمّ البنين (عليها السلام) من قبل الشعبة، وبمشاركة فعّالة من الطالبات، فيما شهد المجلس حضور 170 من طالبات المدرسة القرآنية والملاك التدريسي والإداري.

ويذكر أنّ الشعبة تحيي هذه المناسبة سنويًّا في مقرّها؛ حرصًا على استدامة الفائدة الروحية وتعزيز التمسك بالقيم الإسلاميةِ الأصيلةِ.

