عراقجي: لا يمكننا وقف التخصيب/وما لم يتحقق بالحرب لن يُمنح بالسياسة

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ في مقابلة مع قناة «الجزيرة»، أشار وزير الخارجية الإيراني سيد عباس عراقجي إلى أنّ المواد النووية الإيرانية «ما زالت تحت أنقاض المنشآت التي تعرضت للقصف ولم تُنقل إلى أي مكان آخر».

ورداً على التهديدات الإسرائيلية، قال الوزير الإيراني إنّ طهران «مستعدة لكل الاحتمالات»، مضيفاً: «نتوقّع أيّ سلوك عدواني من الكيان الصهيوني، فإسرائيل لم تكن لتهاجم إيران من دون الضوء الأخضر الأميركي». ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه «مجرم حرب أثبت أنّ إسرائيل هي العدو الحقيقي للمنطقة».

وفي ما يتعلق بالمفاوضات النووية، أوضح عراقجي أنّ إيران «مستعدة للحوار بهدف تبديد المخاوف بشأن برنامجها النووي»، مشدداً على الطابع السلمي لهذا البرنامج. وأضاف: «يمكن التوصل إلى اتفاق عادل، لكنّ واشنطن تطرح شروطاً غير مقبولة».

وأكد الوزير الإيراني رفض بلاده التفاوض حول برنامجها الصاروخي، قائلاً: «لن نقبل بنزع سلاحنا، ولا يمكن لأيّ عاقل أن يرضى بذلك».

وحول احتمالية التفاوض المباشر مع الولايات المتحدة، شدد عراقجي على أن «إيران لا تميل إلى الحوار المباشر مع واشنطن»، مشيراً إلى إمكانية «تحقيق تقدم من خلال المفاوضات غير المباشرة».

وفي ختام حديثه، جدّد عراقجي إدانة طهران للهجمات الإسرائيلية على سوريا، مؤكداً دعم إيران لـ«سيادة سوريا ووحدة أراضيها» ورفضها «أي شكل من أشكال العدوان على هذا البلد».

