إيران والجزائر تؤكدان ضرورة منع الكيان الصهيوني من خرق تعهّداته

أكد وزيرا الخارجية الإيراني والجزائري خلال لقائهما على وجوب وضع حدّ لعمليات الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، مشددَين على أنّ المجتمع الدولي يتحمّل مسؤولية مراقبة ومنع خروقات الكيان الصهيوني لتعهداته والتزاماته الدولية.

والتقى سيد عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الذي زار كمبالا (أوغندا) للمشاركة في الاجتماع نص الدوري التاسع عشر لوزراء خارجية حركة عدم الانحياز، على هامش الاجتماع يوم الخميس، وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف.

وخلال هذا اللقاء، أعرب الجانبان عن ارتياحهما للتطور الإيجابي والمتنامي للعلاقات الثنائية في جميع المجالات التي تهم البلدين، وأكدا على أهمية مواصلة المشاورات رفيعة المستوى لتوسيع آفاق التعاون.

كما ناقش اللقاء التطورات الدولية وأهمية دور الدول القيادية في حركة عدم الانحياز في حماية حقوق ومصالح الدول النامية.

وأشاد وزير الخارجية بموقف الجزائر المسؤول في مجلس الأمن الدولي في معارضة إساءة استخدام آلية تسوية النزاعات الخاصة بالاتفاق النووي لإعادة العمل بقرارات مجلس الأمن الملغاة، داعيًا إلى مواصلة التعاون والتنسيق على مستوى الأمم المتحدة في هذا الصدد.

كما ناقش الاجتماع القضية الفلسطينية، وضرورة استمرار الموقف الموحد لحركة عدم الانحياز الداعم لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، باعتباره الحل الوحيد والمستدام للقضية الفلسطينية. وأشار الوزيران إلى التطورات الأخيرة المتعلقة بوقف الإبادة الجماعية في غزة، وأكدا على ضرورة إنهاء الإبادة الجماعية للفلسطينيين، واعتبرا من الضروري أن يراقب المجتمع الدولي نكث الكيان الصهيوني بوعوده.

