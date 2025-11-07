عراقجي: الكيان الصهيوني هو المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ رد وزير الخارجية الايراني على تفاهات بنيامين نتنياهو الذي وصف كيانه المعتدي بأنه "مرساة الأمن في الشرق الأوسط"، على النحو التالي:

هذه "المرساة المزعومة للأمن في الشرق الأوسط":

مطلوبة بتهمة الإبادة الجماعية والجرائم الحربية.

فرضت نظام الفصل العنصري (الأبارتهايد) على 7.5 مليون فلسطيني.

قامت بقصف 7 دول في العام الماضي.

واحتلت أراضي فلسطين ولبنان وسوريا.

الكيان الإسرائيلي هو المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار في منطقتنا.

